Экс— президент США Дональд Трамп объявил о создании медиагруппы Trump Media & Technology.

Под ее началом будет разработана новая социальная сеть под названием «TRUTH social». Об этом говорится в распространенном от имени политика заявлении компании. Трампа заблокировали практически во всех соцсетях после событий 6 января, когда толпа его сторонников взяла штурмом Капитолий и временно помешала утверждению итогов президентских выборов, которые Трамп проиграл Джо Байдену.
2021-10-21T04:11:21+03:00
2021-10-21T04:11:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:11, 21 октября 2021
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