Экс— президент США Дональд Трамп объявил о создании медиагруппы Trump Media & Technology.

Под ее началом будет разработана новая социальная сеть под названием «TRUTH social». Об этом говорится в распространенном от имени политика заявлении компании. Трампа заблокировали практически во всех соцсетях после событий 6 января, когда толпа его сторонников взяла штурмом Капитолий и временно помешала утверждению итогов президентских выборов, которые Трамп проиграл Джо Байдену.