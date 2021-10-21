Грузовой корабль «Прогресс МС-17» успешно отстыковался от модуля «Поиск» на МКС.

Через 29 часов он должен перестыковаться к модулю «Наука». «Грузовику» предстоит совершить серию корректирующих маневров, удаляясь от станции на расстояние до 185 км. Перестыковка позволит подготовить «Науку» к прибытию на МКС нового узлового модуля «Причал».