Татарстан не стал вводить нерабочие дни с 23 октября по 7 ноября.

Как передает РИА Новости, глава республики распорядился проанализировать эдемиологическую ситуацию и к 30 октября дать предложения по дальнейшей организации работы. Рустам Минниханов также поставил задачу ускорить темпы вакцинаци. В республике с 11 октября введены цифровые коды для посещения объектов с массовым пребыванием людей. Кроме того, здесь введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан. Между тем, Татарстан на совещании у президента России был назван в числе субъектов с наиболее критической ситуацией с COVID-19, а также среди регионов-аутсайдеров по достижению коллективного иммунитета.
2021-10-21T04:08:54+03:00
2021-10-21T04:08:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:08, 21 октября 2021
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