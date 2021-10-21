Татарстан не стал вводить нерабочие дни с 23 октября по 7 ноября.

Как передает РИА Новости, глава республики распорядился проанализировать эдемиологическую ситуацию и к 30 октября дать предложения по дальнейшей организации работы. Рустам Минниханов также поставил задачу ускорить темпы вакцинаци. В республике с 11 октября введены цифровые коды для посещения объектов с массовым пребыванием людей. Кроме того, здесь введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан. Между тем, Татарстан на совещании у президента России был назван в числе субъектов с наиболее критической ситуацией с COVID-19, а также среди регионов-аутсайдеров по достижению коллективного иммунитета.