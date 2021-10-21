Американская администрация не готова сообщить о новом саммите президентов РФ и США.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что не знает о возможной встрече Владимира Путина и Джо Байдена до конца года. Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Байдена в текущем году «в том или ином формате — вполне реальна».
2021-10-21T04:04:34+03:00
2021-10-21T04:04:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:04, 21 октября 2021
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