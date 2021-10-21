Американская администрация не готова сообщить о новом саммите президентов РФ и США.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что не знает о возможной встрече Владимира Путина и Джо Байдена до конца года. Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Байдена в текущем году «в том или ином формате — вполне реальна».