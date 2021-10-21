В Москве зритель матча «Спартак» — «Лестер» напал на корреспондента РБК Александра Щеголева.

Как сообщает РБК, нападавший вышел из VIP-ложи стадиона «Открытие Арена». Судя по видеозаписи случившегося, болельщику не понравилось, что его снимают на камеру. Между ним и репортером завязалась словесная перепалка, после чего зритель несколько раз ударил журналиста. Нападавшего задержали полицейские. В «Спартаке» отказались комментировать случившееся до выяснения обстоятельств.