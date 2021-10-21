В Москве зритель матча «Спартак» — «Лестер» напал на корреспондента РБК Александра Щеголева.

Как сообщает РБК, нападавший вышел из VIP-ложи стадиона «Открытие Арена». Судя по видеозаписи случившегося, болельщику не понравилось, что его снимают на камеру. Между ним и репортером завязалась словесная перепалка, после чего зритель несколько раз ударил журналиста. Нападавшего задержали полицейские. В «Спартаке» отказались комментировать случившееся до выяснения обстоятельств.
2021-10-21T03:11:01+03:00
2021-10-21T03:11:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:11, 21 октября 2021
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