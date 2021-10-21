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03:11, 21 октября 2021

В Москве зритель матча «Спартак» — «Лестер» напал на корреспондента РБК Александра Щеголева.

Как сообщает РБК, нападавший вышел из VIP-ложи стадиона «Открытие Арена». Судя по видеозаписи случившегося, болельщику не понравилось, что его снимают на камеру. Между ним и репортером завязалась словесная перепалка, после чего зритель несколько раз ударил журналиста. Нападавшего задержали полицейские. В «Спартаке» отказались комментировать случившееся до выяснения обстоятельств.


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