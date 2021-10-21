Находящийся в заключении Алексей Навальный стал обладателем премии Сахарова «за свободу мысли».

Как заявил председатель Европарламента Давид Сассоли, присуждая премию, евродепутаты признают безграничную храбрость оппозиционного политика и требует его немедленного освобождения. Навальный отбывает срок в колонии по делу «Ив Роше». В январе Навальный вернулся в Россию из Германии, где около полугода лечился после отравления боевым ОВ. Российские власти свою причастность к покушению на политика отрицают.