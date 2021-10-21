Находящийся в заключении Алексей Навальный стал обладателем премии Сахарова «за свободу мысли».

Как заявил председатель Европарламента Давид Сассоли, присуждая премию, евродепутаты признают безграничную храбрость оппозиционного политика и требует его немедленного освобождения. Навальный отбывает срок в колонии по делу «Ив Роше». В январе Навальный вернулся в Россию из Германии, где около полугода лечился после отравления боевым ОВ. Российские власти свою причастность к покушению на политика отрицают.
2021-10-21T03:09:39+03:00
2021-10-21T03:09:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:09, 21 октября 2021
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