В Пермской ИК-10 погиб осужденный.

Как рассказала в ФБ член ОНК Оксана Асауленко — ему отрубило голову на промзоне, где он работал. По словам правозащитницы, заключенный прибыл в колонию незадолго до случившегося и должен был находиться на карантине. Асауленко выразила сомнение в том, что это был несчастный случай. В региональном управлении ФСИН случившееся подтвердили, но комментариев не последовало. По сведениям словам Асауленко, ранее в той же колонии 23-летнему заключенному отрубило почти все пальцы на обеих руках. В апреле осужденные вбили себе в грудь гвозди, обвинив замначальника колонии в том, что он их довел до этого.