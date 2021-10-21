Минпромторг намерен легализовать промпроизводство некоторых видов наркосодержащих растений.

По сведениям РБК, в готовящемся законопроекте министерство уточнит определение промышленного использования технической конопли. Закон, по мнению разработчиков, позволит избежать злоупотреблений. Чиновники министерства считают, что выпуск продукции из технической конопли необходимо вывести из серой зоны. В МВД инициативу пока не комментировали.
2021-10-21T03:06:41+03:00
2021-10-21T03:06:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:06, 21 октября 2021
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