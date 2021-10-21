Минпромторг намерен легализовать промпроизводство некоторых видов наркосодержащих растений.

По сведениям РБК, в готовящемся законопроекте министерство уточнит определение промышленного использования технической конопли. Закон, по мнению разработчиков, позволит избежать злоупотреблений. Чиновники министерства считают, что выпуск продукции из технической конопли необходимо вывести из серой зоны. В МВД инициативу пока не комментировали.