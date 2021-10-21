Полиция Германии с 2019 года подозревает двух австрийских агентов в передаче России секретной информации.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на письмо немецкого ведомства, о котором ранее не сообщалось. По данным агентства, полиция запросила у Австрии доказательств против подозреваемых, а также информацию о ходе расследования. По словам источников Bloomberg, австрийские власти через несколько недель сообщили, что признаков утечки разведданных в иностранные спецслужбы не отмечено. Отдел по борьбе с коррупцией предложил немецкой полиции обратиться за дополнительной информацией в прокуратуру Вены. Один из упомянутых в письме людей Эджисто Отт в сентябре публично отверг обвинения в передаче России секретных сведений и злоупотреблении служебным положением.
2021-10-21T03:05:32+03:00
2021-10-21T03:05:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 21 октября 2021
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