Полиция Германии с 2019 года подозревает двух австрийских агентов в передаче России секретной информации.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на письмо немецкого ведомства, о котором ранее не сообщалось. По данным агентства, полиция запросила у Австрии доказательств против подозреваемых, а также информацию о ходе расследования. По словам источников Bloomberg, австрийские власти через несколько недель сообщили, что признаков утечки разведданных в иностранные спецслужбы не отмечено. Отдел по борьбе с коррупцией предложил немецкой полиции обратиться за дополнительной информацией в прокуратуру Вены. Один из упомянутых в письме людей Эджисто Отт в сентябре публично отверг обвинения в передаче России секретных сведений и злоупотреблении служебным положением.