Шестеро иностранцев, среди которых четверо россиян, арестованы в Турции.

Их обвиняют в военном и политическом шпионаже. Как пишет местная пресса со ссылкой на главную прокуратуру Стамбула, следствие считает, что они также готовили нападение на чеченских оппозиционеров. Подозреваемые были задержаны в минувшую субботу, 9 октября, в ходе спецоперации турецких правоохранительных органов. и нацразведки. Телеканал Haberturk опубликовал фото, на котором видно, что один из изъятых у них паспортов был российским.