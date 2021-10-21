Шестеро иностранцев, среди которых четверо россиян, арестованы в Турции.

Их обвиняют в военном и политическом шпионаже. Как пишет местная пресса со ссылкой на главную прокуратуру Стамбула, следствие считает, что они также готовили нападение на чеченских оппозиционеров. Подозреваемые были задержаны в минувшую субботу, 9 октября, в ходе спецоперации турецких правоохранительных органов. и нацразведки. Телеканал Haberturk опубликовал фото, на котором видно, что один из изъятых у них паспортов был российским.
2021-10-21T03:04:30+03:00
2021-10-21T03:04:34+03:00
https://echo.msk.ru/news/2922744-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:04, 21 октября 2021
Загрузка комментариев...