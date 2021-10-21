Российский боксер Илья Медведев после нападения медведя находится в искусственной коме.

Как рассказал РИА Новости личный тренер спортсмена Дмитрий Косенко , его жизни ничего не угрожает. Накануне Telegram-канал Shot сообщил, что когда 23-летний Медведев с товарищами возвращался с рыбалки в Тюменской области, на них напал медведь. Один из спутников боксера погиб, а Медведев, несмотря на рваные раны головы и конечностей, смог нанести животному несколько смертельных ударов ножом. Третий рыбак не пострадал, он и сумел на лодке доставить раненного Медведева в больницу, где ему оказали помощь врачи.
2021-10-21T02:12:44+03:00
2021-10-21T02:12:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:12, 21 октября 2021
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