Грузовик «Прогресс МС-17» сегодня начнет на МКС перестыковку к модулю «Наука».

Как сообщили ТАСС в Роскосмосе, отделение от стыковочного узла модуля «Поиск» запланировано на 02:41 мск. Автономный полет «Прогресса» продлится больше суток. Корабль причалит к модулю «Наука» утром 22 октября. Маневр необходим для подготовки «Науки» к приему нового узлового модуля «Причал». Грузовой корабль «Прогресс МС-17» должен окончательно покинуть МКС и сойти с орбиты в ноябре.
2021-10-21T02:09:59+03:00
2021-10-21T02:10:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:09, 21 октября 2021
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