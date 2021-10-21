Грузовик «Прогресс МС-17» сегодня начнет на МКС перестыковку к модулю «Наука».

Как сообщили ТАСС в Роскосмосе, отделение от стыковочного узла модуля «Поиск» запланировано на 02:41 мск. Автономный полет «Прогресса» продлится больше суток. Корабль причалит к модулю «Наука» утром 22 октября. Маневр необходим для подготовки «Науки» к приему нового узлового модуля «Причал». Грузовой корабль «Прогресс МС-17» должен окончательно покинуть МКС и сойти с орбиты в ноябре.