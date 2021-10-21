Ксения Собчак не стала подписывать обязательство о неразглашении по делу о смертельном ДТП в Сочи.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Собчак проходит по делу в деле статусе свидетеля. Накануне телеведущая явилась на допрос в СУ УВД по Сочи. В ходе допроса ее предупредили, что она не имеет права разглашать данные предварительного расследования без разрешения следствия. Однако Собчак не подписала соответствующую бумагу, а ее адвокат, как утверждают в МВД, пыталась вести фотосъемку, в том числе имеющихся на рабочем столе документов. Собчак также предупредили об ответственности за воспрепятствование ходу расследования и «мерах процессуального принуждения», если она не явится к следователю.