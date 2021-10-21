Новое правительство Чехии пересмотрит отношения с Россией и КНР.

В частности, в планах правящей коалиции в составе пяти либеральных партий – принятие «закона Магнитского». Как рассказал член рабочей группы по подготовке программы Мартин Дворжак, новые власти республики намерены сделать акцент на права человека и гражданское общество, следуя традициям первого президента независимой Чехии Вацлава Гавела. Дворжак является одним из возможных кандидатов на пост главы МИД в новом кабмине.
2021-10-21T02:07:16+03:00
2021-10-21T02:07:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:07, 21 октября 2021
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