Новое правительство Чехии пересмотрит отношения с Россией и КНР.

В частности, в планах правящей коалиции в составе пяти либеральных партий – принятие «закона Магнитского». Как рассказал член рабочей группы по подготовке программы Мартин Дворжак, новые власти республики намерены сделать акцент на права человека и гражданское общество, следуя традициям первого президента независимой Чехии Вацлава Гавела. Дворжак является одним из возможных кандидатов на пост главы МИД в новом кабмине.