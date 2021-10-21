Джеймс О'Брайен выдвинут на пост координатора американской санкционной политики.

Как сообщила пресс-служба Белого дома, соответствующее уведомление направлено в американский Сенат, который должен утвердить эту кандидатуру. Сейчас О'Брайен работает в руководстве крупной вашингтонской консалтинговой компании «Олбрайт— Стоунбридж груп».