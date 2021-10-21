Джеймс О'Брайен выдвинут на пост координатора американской санкционной политики.

Как сообщила пресс-служба Белого дома, соответствующее уведомление направлено в американский Сенат, который должен утвердить эту кандидатуру. Сейчас О'Брайен работает в руководстве крупной вашингтонской консалтинговой компании «Олбрайт— Стоунбридж груп».
2021-10-21T02:06:16+03:00
2021-10-21T02:06:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:06, 21 октября 2021
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