В МВД подтвердили, что Ксения Собчак дала показания в Сочи по делу о смертельном ДТП.

Как передает ТАСС, телеведущую предупредили, что в случае уклонения от явки к следователю в отношении неё примут меры процессуального принуждения. Также Собчак предупредили об ответственности за препятствие ходу расследования и о недопустимости разглашения данных предварительного следствия. По делу Собчак проходит в качестве свидетеля.
2021-10-21T01:10:48+03:00
2021-10-21T01:10:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:10, 21 октября 2021
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