В МВД подтвердили, что Ксения Собчак дала показания в Сочи по делу о смертельном ДТП.

Как передает ТАСС, телеведущую предупредили, что в случае уклонения от явки к следователю в отношении неё примут меры процессуального принуждения. Также Собчак предупредили об ответственности за препятствие ходу расследования и о недопустимости разглашения данных предварительного следствия. По делу Собчак проходит в качестве свидетеля.