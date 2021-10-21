В возрасте 47 лет умер российский журналист, ведущий т/к «Дождь»* Дмитрий Казнин.

С декабря 2015 года Казнин боролся с онкологическим заболеванием, прошел несколько курсов химиотерапии, перенес несколько операций. Деньги на его лечение в том числе собирали среди зрителей телеканала. О дате прощания с Дмитрием Казниным еще не сообщалось.

*признан российскими властями иноагентом