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01:08, 21 октября 2021

ВОЗ возобновила переквалификацию «Спутника V» для экстренного применения.

Это следует из реестра организации по одобрению препаратов для профилактики COVID-19. На странице росси йской вакцины в Twitter говорится, что процедура идет в соответствии с графиком и вступает в завершающую стадию. В сообщении также отмечается, что инспекторы ВОЗ вскоре приедут в Россию, чтобы провести необходимые проверки и оформить документы, нужные для одобрения препарата. ВОЗ приостанавливала процесс сертификации вакцины 15 сентября.


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