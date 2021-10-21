ВОЗ возобновила переквалификацию «Спутника V» для экстренного применения.

Это следует из реестра организации по одобрению препаратов для профилактики COVID-19. На странице росси йской вакцины в Twitter говорится, что процедура идет в соответствии с графиком и вступает в завершающую стадию. В сообщении также отмечается, что инспекторы ВОЗ вскоре приедут в Россию, чтобы провести необходимые проверки и оформить документы, нужные для одобрения препарата. ВОЗ приостанавливала процесс сертификации вакцины 15 сентября.