В Москве рассматривают возможность ввести систему электронных пропусков в ТЦ и рестораны.

Как рассказал источник РБК, пока речь идет об ограничениях в период нерабочих дней, введенных с 23 октября по 7 ноября. QR-коды могут быть введены и для входа в театры и на спортивные объекты. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничений в столице из-за вспышки COVID-19. Пожилых москвичей обязали соблюдать домашний режим по месту жительства, работодателей — перевести на «удаленку» не менее 30% работников, за исключением сделавших прививку, а предприятиям сферы услуг — обеспечить вакцинацию не менее 80% от общего числа сотрудников.