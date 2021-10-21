В России с 30 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни с сохранением зарплаты.

По словам президента Владимира Путина, это необходимо, чтобы уйти с нынешнего пика распространения коронавируса. Как говорится в указе президента, власти регионов могут установить дополнительные нерабочие дни до этого периода или после него, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки. Кроме того, президент поддержал предложение о введении цифровых кодов для посещения отдельных объектов, в том числе работы. В правительстве оценили потери бизнеса в 4 млрд руб. в сутки. За две недели выходных они составят около 60 млрд. По предложению вице-премьера Андрея Белоусова, компаниям из пострадавших отраслей выплатят единовременную выплату в размере 1 МРОТ на одного занятого и предоставят льготные кредиты при условии сохранения 90 процентов рабочих мест.