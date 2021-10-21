Соратница оппозиционера Алексея Навального Любовь Соболь объявлена в розыск.

Как передает РБК, карточка Соболь появилась в соответствующей базе МВД России. В августе Соболь приговорили к полутора годам ограничения свободы по т.н. «санитарному делу». Согласно решению суда, она не имела права покидать Москву без специального разрешения. В том же месяце государственные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Соболь уехала из России. Сама она эти сообщения не комментировала. Ранее Соболь была осуждена по другому делу — о нарушении неприкосновенности жилища. Суд назначил оппозиционерке год исправительных работ условно по обвинению в попытке войти в квартиру к сотруднику ФСБ, подозреваемому в отравлении Навального. В конце сентября СК возбудил против ближайших соратников Навального, в том числе Соболь, уголовное дело о создании экстремистского сообщества и участии в нём.