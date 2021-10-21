«Талибы» предупредили об усилении радикальных элементов в Афганистане

Если международное сообщество не признает новое правительство. Политика нынешних властей страны заключается в том, чтобы обеспечить безопасность афганского народа, своих соседей и всего региона. Представителя временного кабинета министров цитирует агентство ТАСС. Переговоры по Афганистану с участием «Талибана» прошли сегодня в Москве. В ходе встречи поднимался вопрос международного признания организации, которая в России запрещена как террористическая. Спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов сказал, что этот момент наступит, когда движение начнет выполнять большую часть ожиданий, которые, в том числе, касаются вопросов соблюдения прав человека.