Министр обороны поручил выделить медицинский учреждениям сжиженный кислород для борьбы с коронавирусом

В военном ведомстве сказали, что это делается по указанию президента в связи со всплеском заболеваемости в стране. Полтора десятка регионов уже получили 240 тонн кислорода из воинских частей.

На прошлой неделе министерство промышленности вновь попросило металлургов нарастить производство кислорода для больниц. В ведомстве сказали, что в некоторых регионах возникают проблемы с запасами. В правительстве считают, что местные власти не учли уроки предыдущих волн пандемии и не приняли достаточных мер.