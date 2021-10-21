В Google заявили о предотвращении атак на YouTube-каналы со стороны русскоговорящих хакеров

На сайте компании говорится, что злоумышленники рассылали пользователям так называемые «фишинговые» письма с поддельными предложениями о сотрудничестве. В этих письмах были ссылки, активировавшие работу вредоносных программ. После этого хакеры взламывали канал в YouTube и либо продавали его по высокой цене, либо использовали для трансляции мошеннических схем с криптовалютой.