В Google заявили о предотвращении атак на YouTube-каналы со стороны русскоговорящих хакеров

На сайте компании говорится, что злоумышленники рассылали пользователям так называемые «фишинговые» письма с поддельными предложениями о сотрудничестве. В этих письмах были ссылки, активировавшие работу вредоносных программ. После этого хакеры взламывали канал в YouTube и либо продавали его по высокой цене, либо использовали для трансляции мошеннических схем с криптовалютой.
2021-10-21T00:03:29+03:00
2021-10-21T00:03:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
00:03, 21 октября 2021
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