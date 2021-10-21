МВД объявило Любовь Соболь в розыск по уголовному делу

Соратница Алексея Навального Любовь Соболь объявлена в розыск. В соответствующей базе МВД появилась карточка, где, впрочем, не указана статья Уголовного кодекса.

В августе Соболь приговорили к полутора годам ограничения свободы по так называемому «санитарному делу». Ее признали виновной в подстрекательстве к нарушению санитарных правил на январской акции в Москве. Соболь запретили выходить ночью из дома и уезжать за пределы Москвы.

После приговора политик говорила о том, что есть лазейка для того, что покинуть Россию.

Ранее соратница Навального также получила год исправительных работ условно. Этот приговор вынесли по делу о проникновении в жилище с применением насилия.