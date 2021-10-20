Россию считают причастной к кибератаке на американскую телевещательную корпорацию

За нападением на компанию Sinclair Broadcast Group стоит группировка Evil Corp. –сказали агентству Bloomberg два источника, знакомых с ситуацией. На прошлой неделе корпорация установила, что некоторые ее серверы и рабочие станции зашифрованы с помощью программ-вымогателей.

Против группировки Evil Corp., которую в Вашингтоне связывают с Россией, американское министерство финансов ранее ввело санкции.