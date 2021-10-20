ВОЗ, как ожидается, в ближайшие месяцы одобрит российскую вакцину «Спутник»

Об этом в интервью американскому телеканалу СNN сказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Всемирная организация здравоохранения возобновила процедуру. Рассмотрение заявки вступает в финальную стадию.

В начале месяца министр здравоохранения России провел в Жене встречу с главой ВОЗ после которой сказал, что все барьеры, препятствовавшие регистрации «Спутника», устранены.