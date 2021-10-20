В Турции четырех россиян арестовали по обвинению в военном и политическом шпионаже

Местная пресса пишет, что им также вменяют подготовку нападений на чеченских оппозиционеров. Помимо россиян также арестованы один гражданин Украины и один гражданин Узбекистана. Источник агентства РИА Новости ранее сообщила, что все они – выходцы из Чечни.
2021-10-20T23:02:02+03:00
2021-10-20T23:02:02+03:00
https://echo.msk.ru/news/2922698-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:02, 20 октября 2021
Загрузка комментариев...