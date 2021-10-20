В возрасте 47 лет умер ведущий Дмитрий Казнин

Как передает телеканал «Дождь» (признан иноагентом), он ушел из жизни в больнице. Шесть лет назад журналисту диагностировали рак. Казнин прошел несколько курсов химиотерапии и лечился в Германии.

Казнин работал на радиостанциях «Сити FM» и «Москва FM», а также на «Дожде».