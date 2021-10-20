«Новая газета» попросила администрацию Telegram остановить атаку на свой канал в мессенджере

Редакция сообщила, что с прошлой пятницы начался резкий рост подписчиков. За неделю их число увеличилось более чем в два раза. В «Новой» это называют атакой ботов и отмечают, что не могут остановить их самостоятельно, а поддержка пока молчит.

За неделю до начала атаки главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира. Его и филлипинскую журналистку Мрию Рессу удостоили награды с формулировкой «за усилия по защите свободы слова, которая является необходимым условием демократии и прочного мира».

