МВД объявило Любовь Соболь в розыск по уголовному делу

Карточка появилась в соответствующей базе ведомства. Там не приводится статья, по которой разыскивают соратницу Алексея Навального.

В августе Соболь приговорили к полутора годам ограничения свободы по так называемому «санитарному делу». Ее признали виновной в подстрекательстве к нарушению санитарных правил на январской акции в Москве. До этого соратница Навального условно получила год исправительных работ по делу о проникновении в жилище с применением насилия.

В конце дета Соболь покинула страну.