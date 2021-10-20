Арбитражный суд Москвы отказал Тинькофф-банку в иске против мобильного оператора МТС

В банке уверяли, что монополия помогла компании установить аномально высокие цены на смс-оповещения для клиентов.

Тинькофф требовал с МТС более миллиарда рублей, оценивая свои убытки от повышения цен на смс-рассылку именно в такую сумму. В сотовой компании настаивали на том, что банк не понес ущерба, поскольку переложил свои расходы на клиентов, увеличив стоимость смс-рассылки почти до 60 рублей, хотя вернуть при этом удалось только 340 миллионов.

Несмотря на платность услуги, вкладчики Тинькофф не спешат расставаться с этой возможностью. Кроме того, Федеральная антимонопольная служба, которая присутствовала на прессе в качестве третьей стороны не нашла, что МТС был монополистом на рынке с 2018 года. Представители Тинькофф заявили о том, что возмещение убытков является единственным способом восстановить нарушенные права и заявили о том, что обратятся в вышестоящие инстанции.



В производстве находятся еще два иска Тинькофф-банка к мобильным операторам, но сумма претензий существенно меньше – к АО Вымпелком на 400 миллионов рублей и 677 миллионов в Мегафону.