Алексею Навальному вручат премию Европарламента «За свободу мысли» имени Сахарова

Церемония намечена на 15 декабря.

Соратник политика Иван Жданов отметил, что премия Сахарова показывает, что мировое сообщество внимательно следит за его судьбой. Свои поздравления он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Вручение этой премии скорее такой символический жест, который в очередной раз показывает насколько мировое сообщество внимательно следит за судьбой Алексея Навального. Мне кажется, что все попытки российских властей как-то маргинализировать и Навального, и структуры — признать их экстремистскими, они просто проваливаются», — сказал он, добавив, что получением этой премии Навальный подтверждает себя как политик международного уровня и политик с выдающимися заслугами в области защиты прав человека.

И.Жданов убежден, что вручение премии Сахарова А.Навальному, безусловно, справедливо.

«В шорт-листе и лонг-листе премии было достаточно большое количество людей и организаций, которые действительно внесли большой вклад в защиту прав человека. Но вручение премии Алексею Навальному является, безусловно, справедливым. Я готов поздравить Алексея с этой премией и горжусь, что я работаю в его команде», — отметил он.

Однако, вручение данной премии не улучшит положение политика, который находится в тюрьме. «Мне кажется, что вручение премии имени Сахарова никак не повлияет на условия содержания Алексея Навального, но тем не менее, вручение само по себе показывает, что Алексей сидит не за экономическое преступление, как это пытаются показать российские власти, а по политическим причинам», — подчеркнул он.

Навальный находится в исправительной колонии. Ему заменили условный срок по так называемому «делу Yves Rocher» на реальный. ФСИН объясняла это тем, что политик нарушал условия испытательного срока.