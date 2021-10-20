Туроператоры ожидают бума продаж в связи с объявленными в России нерабочими днями

На фоне новостей о возможном карантине компании уже несколько дней сообщают о рекордно повысившемся интересе россиян к поездкам на ноябрьские праздники, пишет газета «Коммерсантъ». Издание также отмечает, что путешественники не спешат аннулировать туры, приобретенные у крупнейших операторов.

Публицист, писатель Станислав Белковский считает, что не стоит радоваться новым «нерабочим дням» и коронавирусным ограничениям, так как после предыдущих таких решений заболеваемость всё равно росла.

Белковский добавил, что анализ избыточной смертности в эпоху ковида станет задачей ближайших времен.

В связи с новым всплеском заболеваемости коронавирусом нерабочими объявлены девять дней с 30 по 7 ноября. При этом власти призвали граждан не воспринимать их как возможность путешествовать.