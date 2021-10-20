Владельцы московских торговых центров предложили властям профинансировать организацию так называемых «ковид-патрулей»

По замыслу главы Союза торговых центров Булата Шакирова, дополнительные силы полиции или Росгвардии должны будут следить за тем, чтобы люди носили маски и держали социальную дистанцию. По его словам, торговые комплексы уже стали активнее отслеживать ношение масок, в том числе с помощью видеокамер, установленных на входе.