В США разработали план вакцинации детей от коронавируса

Фармакологические компании Pfizer и BioNTech уже направили заявку на одобрение созданного ими детского варианта препарата. Ожидается, что регулятор может дать зеленый свет вакцине в начале ноября. Для оперативной вакцинации детей в возрасте от пяти до одиннадцати лет должны быть созданы пункты в больницах, кабинетах педиатров, аптеках и школах. План предусматривает максимально быстрое разворачивание системы.
2021-10-20T21:31:47+03:00
2021-10-20T21:31:47+03:00
https://echo.msk.ru/news/2922680-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:31, 20 октября 2021
Загрузка комментариев...