В США разработали план вакцинации детей от коронавируса

Фармакологические компании Pfizer и BioNTech уже направили заявку на одобрение созданного ими детского варианта препарата. Ожидается, что регулятор может дать зеленый свет вакцине в начале ноября. Для оперативной вакцинации детей в возрасте от пяти до одиннадцати лет должны быть созданы пункты в больницах, кабинетах педиатров, аптеках и школах. План предусматривает максимально быстрое разворачивание системы.