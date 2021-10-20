Годовая инфляция в Росси достигла максимума с 2016 года

Судя по данным Росстата, она ускорилась до 7,78%. В отчете министерства экономического развития говорится, что за неделю резко подорожали огурцы и помидоры.

На прошлой неделе президент Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы в Кремле назвал низкие доходы россиян главным врагом общества и поручил в течение месяца разработать новые меры социальной поддержки. По словам главы государства, в этом году инфляция превысит прогнозируемый уровень в 5,8%.