За год Роскомнадзор заблокировал или удалил более 3,5 тысяч интернет-страниц с фейками о коронавирусе

Такие данные приводит пресс-служба ведомства. Она напоминает, что за распространение недостоверной информации об эпидемии предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

Этой весной президент России подписал закон о лишении свободы сроком до пяти лет за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе, которое привело к тяжким последствиям.