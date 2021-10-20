Такие данные приводит пресс-служба ведомства. Она напоминает, что за распространение недостоверной информации об эпидемии предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.
Этой весной президент России подписал закон о лишении свободы сроком до пяти лет за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе, которое привело к тяжким последствиям.
За год Роскомнадзор заблокировал или удалил более 3,5 тысяч интернет-страниц с фейками о коронавирусе
Такие данные приводит пресс-служба ведомства. Она напоминает, что за распространение недостоверной информации об эпидемии предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.