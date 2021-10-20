В Тюменской области медведь убил местного жителя

Хищник набросился на трех мужчин, возвращавшихся с рыбалки. Как говорится на сайте регионального управления СК, один тюменец от нанесенных травм скончался, другой смог ударами ножа убить медведя, получив при этом ранения, третий не пострадал. Следственные органы проводят проверку.