В Тюменской области медведь убил местного жителя

Хищник набросился на трех мужчин, возвращавшихся с рыбалки. Как говорится на сайте регионального управления СК, один тюменец от нанесенных травм скончался, другой смог ударами ножа убить медведя, получив при этом ранения, третий не пострадал. Следственные органы проводят проверку.
2021-10-20T20:32:51+03:00
2021-10-20T20:32:51+03:00
https://echo.msk.ru/news/2922662-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:32, 20 октября 2021
Загрузка комментариев...