К петербургской активистке, выступавшей в поддержку крымских татар, пришли с обыском

Ольга Смирнова рассказала правозащитному проекту «ОВД-Инфо», который российские власти считают иноагентом, что речь идет о деле об оправдании терроризма. Поводом для расследования стали пикеты в поддержку крымских татар. После присоединения Крыма к России многих из них преследуют из-за причастности к исламистской партии «Хизб ут-Тахрир». Она признана террористической организацией и запрещена.

В постановлении о возбуждении дела указан пикет, который Смирнова и другие активисты проводили еще два месяца назад. Тогда их задержали и вменили административное правонарушение, но суд дело прекратил.