Ущерб от разлива нефти под Новороссийском оценили в 4,5 миллиарда рублей

Об этом в Instagram написала глава Росприроднадзора Светлана Родионова. Каспийский трубопроводный консорциум с выводами службы не согласен. В разговоре с агентством «Интерфакс» в компании пообещали обжаловать их в суде, как только получат официальное уведомление с оценкой ущерба.

Разлив нефти произошел в августе при погрузке сырья на танкер. Оператор сообщил об инциденте только два дня спустя, сказав, что площадь разлива – 200 квадратных метров. В Институте космических исследований РАН, однако, подсчитали, что загрязнено 85 квадратных километров. В компании прошли обыски, заведено уголовное дело.

