Об этой со ссылкой апелляционной инстанции сообщает агентство «Интерфакс».
В 2013-м году четыре крымских музея отправили коллекцию артефактов в немецкий Бонн, а затем в столицу Нидерландов. Однако обратно скифское золото так и не вернулось. Из-за крымских событий 2014-го года возник вопрос, кому возвращать коллекцию – России или Украине?
В следующий вторник суд в Амстердаме вынесет решение по делу о так называемом «скифском золоте»
Об этой со ссылкой апелляционной инстанции сообщает агентство «Интерфакс».