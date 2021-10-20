Защита журналиста Юрия Дудя обжалует штраф за пропаганду наркотиков

Ранее в суде его представители просили прекратить административное дело в связи с отсутствием состава правонарушения. Защитник напомнил, что в каждом своем видеоролике Дудь предупреждает об опасности употребления наркотиков.

Административное дело завели по инициативе Лиги безопасного интернета. Ее руководитель – дочь сенатора Елены Мизулиной, Екатерина – утверждала, что независимая экспертиза нашла пропаганду в интервью с блогером Ивангаем и рэп-исполнителем Моргенштерном. Дудя оштрафовали на сто тысяч рублей.