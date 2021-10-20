В Москве усилили контроль за соблюдением санитарных мер в местах массового скопления людей

На прошлой неделе специалисты Роспотребнадзора проинспектировали концертные залы, кинотеатры, стадионы, торговые центры и фитнес-клубы. Всего было обследовано более тридцати объектов. В каждом третьем нашли нарушения, сообщается на сайте ведомства.

На фоне нового всплеска заболеваемости столичные власти со следующей недели вводя так называемый «домашний режим» для пожилых москвичей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. С 30 октября по 7 ноября по всей стране объявлены нерабочие дни.