В НАТО выразили готовность к диалогу с Россией

Генсекретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сказал, что сожалеет о решении Москвы закрыть представительство при организации. Это не способствует диалогу и взаимопониманию, приводит слова Столтенберга агентство «Интерфакс».

О приостановке работы постпредства на днях сообщил российский МИД. Кроме того, прекращается деятельность военной миссии связи НАТО в Москве и работа информбюро при бельгийском посольстве. Это ответные меры, введенные после решения альянса отозвать аккредитацию у нескольких представителей России при организации.