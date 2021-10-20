В пригороде Вашингтона из-за сообщений об угрозе взрыва закрыли военную базу

Как сообщается в Twitter базы, граждан попросили избегать территорию, прилегающую к объектам. Пока информация о заложенной бомбе не подтвердилась. На месте работают кинологи.

На территории базы находится центр военной медицины и университет, который готовит медицинский персонал для работы в министерстве обороны.