«Спартак» проиграл английскому «Лестеру» в матче футбольной Лиги Европы

Москвичи первыми открыли счет, а затем довели преимущество до двух мячей, однако после этого пропустили в свои вороты четыре гола. Все забил нападающий Патсон Дака. До финального свистка «Спартак» успел сократить преимущество, но не сравнять. Счет 3:4. Российская команда занимает третье место в группе С.
2021-10-20T19:34:16+03:00
2021-10-20T19:51:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:34, 20 октября 2021
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