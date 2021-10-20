«Спартак» проиграл английскому «Лестеру» в матче футбольной Лиги Европы

Москвичи первыми открыли счет, а затем довели преимущество до двух мячей, однако после этого пропустили в свои вороты четыре гола. Все забил нападающий Патсон Дака. До финального свистка «Спартак» успел сократить преимущество, но не сравнять. Счет 3:4. Российская команда занимает третье место в группе С.