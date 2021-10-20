Полиция заказала экспертизу контрактов Шанинки ещё до того как получила заявление с просьбой их проверить

Полиция заказала экспертизу контрактов высшей школы социальных и экономических наук, чей ректор стал фигурантом дела, ещё до того как получила заявление с просьбой их проверить. Об этом пишет деловой журнал Forbes, которому стали известны подробности.

В деле, по которому проходит ректор Шанинки Сергей Зуев, фигурирует один потерпевший – подведомственный министерству просвещения Фонд новых форм развития образования. Контракты с высшей школой социальных и экономических наук заключал именно он. За месяц до жалобы в полицию главы фонда Юлии Пономарёвой силовики сами заказали проверку его контрактов с вузом у Российской академии образования. Её провели трое сотрудников академии. Они, в том числе, отвечали на вопросы, какой объём работ сделала для фонда Шанинка, сколько за это вузу заплатили, а также отвечал ли результат тому, что описано в техническом задании к контрактам, узнал журнал Forbes. Проверку закончили до обращения главы фонда в полицию.

Примечательно, что в её жалобе в начале августа не указывались конкретные люди. Там была просьба проверить контракты фонда с Шанинкой. Они касались федерального проекта «Учитель будущего». Результаты экспертизы следователи показали главе фонда, с выводами она согласилась. Не прошло и недели со дня жалобы как появилось уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Последним из фигурантов стал ректор Шанинки Зуев, которого обвиняют в хищении 21 миллиона рублей. Он вину не признаёт. Зуев помещён под домашний арест.

Остальные фигуранты – в том числе экс-замминистра просвещения Марина Ракова и ряд других фигурантов находятся в СИЗО. СМИ ранее сообщали, что к уголовному делу привёл конфликт Раковой с её в прошлом начальнице – бывшим министром просвещения Ольгой Васильевой. Она последние годы руководит академией образования, сотрудники которой проводили экспертизу контрактов Шанинки.