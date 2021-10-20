Прокуратура Грузии раскрыла детали въезда экс-президента Саакашвили в страну

В ведомстве рассказали, что гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию паромом, спрятавшись в грузовике, перевозившем молочную продукцию. На следующий день его задержали. В настоящее время политик находится в тюрьме из-за обвинений трехлетней давности по делам об убийстве и об избиении депутата. Суммарно ему присудили 9 лет лишения свободы. Теперь по статье о незаконном пересечении границы Саакашвили грозит либо штраф, либо лишение свободы сроком до пяти лет.

Кроме того, экс-президент является фигурантом дел о погроме телекомпании «Имеди», а также о растрате средств из госбюджета. Эти материалы пока находятся на рассмотрении у следователей. По делу о незаконном пересечении границы проходят еще четыре фигуранта. Одному из них, водителю грузовика, у которого Саакашвили позже скрывался дома, сегодня ужесточили обвинение за сокрытие тяжкого преступления. Президент Грузии говорит, что не помилует Саакашвили.

Свое задержание политик называет незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными. Ранее Саакашвили объявил голодовку.