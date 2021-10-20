Всероссийская перепись населения в дни, объявленные нерабочими, будет проходить в обычном режиме

Переписчики точно также будут посещать дома россиян с 30 октября по 7 ноября, когда граждане не будут на работу при сохранении зарплаты. Эти меры, предложенные вице-премьером Татьяной Голиковой и премьером Михаилом Мишустиным поддержал Президент России Владимир Путин.

Как сообщает газета Ведомости никакой коррекции работы переписчиков не будет, однако при этом они будут тщательнее соблюдать предписания инфекционистов, в частности, использовать средства индивидуальной защиты и регулярно делать тесты на коронавирус. Их периодичность предстоит определить Роспотребнадзору. Впрочем, куда безопаснее воспользоваться сайтом Госуслуги и пройти процедуру онлайн, как это сделал сам Владимир Путин. Кроме того, граждане и сами смогут посетить МФЦ и заполнить анкету там, не дожидаясь переписчиков.

Всероссийская перепись населения продлится до 15 ноября, но в отдельных труднодоступных районах она будет проводиться до 20 числа.